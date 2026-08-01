Purnia News: शराब पीने के आरोप में दो गिरफ्तार
Purnia News: रौटा थाना पुलिस ने मद्यनिषेध अभियान के तहत शराब के नशे में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मो. इमाम और पुनिल चौधरी शामिल हैं। चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यह कार्रवाई बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत की गई है।
Purnia News: बैसा, एक संवाददाता। रौटा थाना पुलिस ने मद्यनिषेध अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। चिकित्सीय जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष हरि प्रसाद यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रौटा पुरानी हाट निवासी मो. इमाम तथा आमबारी निवासी पुनिल चौधरी के रूप में हुई है। दोनों को नशे की हालत में हिरासत में लिया गया और मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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