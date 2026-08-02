Purnia News: एससी-एसटी एक्ट मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
Purnia News: बैसा, एक संवाददाता। बैसा, एक संवाददाता। रौटा थाना पुलिस ने एससी-एसटी के तहत दर्ज मामले में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष
Purnia News: बैसा, एक संवाददाता। रौटा थाना पुलिस ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दर्ज मामले में गिरफ्तार आरोपियों में अर्जुन चौधरी, लाल बहादुर चौधरी व भोला चौधरी शामिल है, जो सभी ग्राम चन्नी के निवासी हैं। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।