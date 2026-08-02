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Purnia News: एससी-एसटी एक्ट मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: बैसा, एक संवाददाता। बैसा, एक संवाददाता। रौटा थाना पुलिस ने एससी-एसटी के तहत दर्ज मामले में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष

Purnia News: एससी-एसटी एक्ट मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

Purnia News: बैसा, एक संवाददाता। रौटा थाना पुलिस ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दर्ज मामले में गिरफ्तार आरोपियों में अर्जुन चौधरी, लाल बहादुर चौधरी व भोला चौधरी शामिल है, जो सभी ग्राम चन्नी के निवासी हैं। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

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