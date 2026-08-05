Purnia News: महाविद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत की जलालगढ़ इकाई के तत्वावधान में मंगलवार को राजकीय डिग्री महाविद्यालय, जलालगढ़ परिसर में ‘राष्ट्र पुण्यीकरण वृक्षारोपण अभियान’ के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित भारत के निर्माण तथा लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य पटवारी यादव तथा डॉ. रामस्वरूप कुमार ने पौधारोपण को सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देना हम सभी का दायित्व है। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (युवा प्रकोष्ठ) धीरज कुमार, प्रदेश सचिव (आरटीआई प्रकोष्ठ) आनंद विश्वास, प्रखंड अध्यक्ष (रोजगार प्रकोष्ठ) रंजीत विश्वास, जिला मंत्री मिथलेश कुमार यादव, जिला सचिव दीपक कुमार, मो. मूरतूजा, मो. जहूर आलम, नीरज मंडल सहित संगठन के कई पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि ‘एक वृक्ष, अनेक जीवन’ का संदेश समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना समय की मांग है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल का सामूहिक संकल्प लिया।