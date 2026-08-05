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Purnia News: पीजी सेकेंड सेमेस्टर व बैकलॉग की परीक्षा आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पीजी सेकेंड सेमेस्टर व बैकलॉग के परीक्षार्थियों की परीक्षा बुधवार से पूर्णिया कॉलेज और महिला कॉलेज स्थित परीक्षा के

Purnia News: पीजी सेकेंड सेमेस्टर व बैकलॉग की परीक्षा आज

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पीजी सेकेंड सेमेस्टर व बैकलॉग के परीक्षार्थियों की परीक्षा बुधवार से पूर्णिया कॉलेज और महिला कॉलेज स्थित परीक्षा केन्द्र पर शुरू हो जायेगी। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा पूर्व में ही परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। पीजी सेकेंड सेमेस्टर रेगुलर के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड समर्थ पोर्टल पर जारी किया गया है। जबकि बैकलॉग के परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड यूएमआईएस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 से 11 अगस्त तक दो परीक्षाकेन्द्रों पर दो पालियों में पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा के आयोजन के निमित्त विश्वविद्यालय की तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी करने के उपरांत पूर्णिया विश्वविद्यालय की शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में परीक्षा के आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है。

पूर्णिया कॉलेज एवं महिला कॉलेज बना परीक्षा केन्द्र:

पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा पीजी सेकेंड सेमेस्टर जून 2026 का सत्र 2025-27 और बैकलॉग के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा रेगुलर परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड समर्थ पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। जबकि बैकलॉग परीक्षार्थी एडमिट कार्ड यूएमआईएस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करवाने को लेकर पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया महिला कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दोनों परीक्षा केंद्रों पर पीजी द्वितीय सेमेस्टर जून 2026 की परीक्षा 5 से 11 अगस्त तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन ग्रुपवार किया जायेगा। ग्रुप ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू, फिलॉसफी, म्यूजिक व पर्शियन की परीक्षा आयोजित की जायेगी। वहीं ग्रुप बी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी व होम साइंस विषय की परीक्षा आयोजित की जायेगी। पूर्णिया कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पूर्णिया महिला महाविद्यालय, डीएस कॉलेज कटिहार और मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जबकि पूर्णिया महिला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर पूर्णिया कॉलेज, पीजी विभाग पूर्णिया यूनिवर्सिटी और अररिया कॉलेज के परीक्षार्थियों की परीक्षा होगी। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जायेगा। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्रुप ए के विषयों की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक में ग्रुप बी में शामिल विषयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। पूर्णिया विश्वविद्यालय के मीडिया पदाधिकारी डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के निमित्त विश्वविद्यालय की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया महिला कॉलेज स्थित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

सामान्य प्रश्न

पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा कब शुरू होगी?
पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा बुधवार से शुरू होगी।
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