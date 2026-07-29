Purnia News: नालों की सफाई में लापरवाही से जलजमाव होने पर संबंधित एजेंसी के भुगतान से राशि की कटौती

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर निगम में बुधवार को महापौर विभा कुमारी की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई। बैठक में नगर विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, साफ-सफाई व्यवस्था, जलनिकासी, शहर के सौंदर्यीकरण तथा पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि के साथ हुई। इसके बाद महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर विकास से संबंधित सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात के मौसम को देखते हुए समिति ने जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए। सर्वसम्मति से तय किया गया कि नगर निगम क्षेत्र के सभी बड़े एवं छोटे नालों की नियमित एवं सतत सफाई कराई जाएगी, ताकि वर्षा के दौरान जल निकासी सुचारु बनी रहे। जहां नालों की सफाई में लापरवाही के कारण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होगी, वहां संबंधित एजेंसी के भुगतान से राशि की कटौती की जाएगी। महापौर ने निर्देश दिया कि बारिश के बाद किसी भी क्षेत्र में जलजमाव होने पर 24 घंटे के भीतर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिन स्थानों पर नालों का अभाव है और हर वर्ष जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, वहां चैंबर का निर्माण कर स्थायी जल निकासी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिवम जन स्वास्थ्य एजेंसी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आरएफटी मॉडल के तहत नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक एजेंसी अपने आवंटित वार्डों में पूर्ववत साफ-सफाई का कार्य जारी रखेगी। साथ ही राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आरएफटी मॉडल के तहत नई निविदा प्रक्रिया अविलंब पूरी कराने का भी निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व की नगर निगम बोर्ड बैठक में भी निर्णय लिया जा चुका है। महापौर ने दोनों सफाई एजेंसियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। नियमित निगरानी के माध्यम से एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी तथा कार्य में कोताही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण एवं अन्य विकासपरक योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पदेन सदस्य ममता सिंह, आशा महतो, कमली देवी, कुमारी खुशबू, स्वपन घोष एवं प्रदीप जायसवाल, प्रधान सहायक उमेश यादव सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।