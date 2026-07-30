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Purnia News: धमदाहा में पैक्स के चुनाव में 65 प्रतिशत मतदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: धमदाहा प्रखंड में हुए दो पैक्स के चुनाव में 65 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। धमदाहा पूर्व पैक्स में 58 प्रतिशत और राजघाट गरैल पैक्स में 72 प्रतिशत मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मतगणना शाम 6 बजे से शुरू हुई।

Purnia News: धमदाहा में पैक्स के चुनाव में 65 प्रतिशत मतदान

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। धमदाहा प्रखंड के दो पैक्स में हुए चुनाव में 65 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया है। बुधवार की सुबह 7:00 बजे आरंभ होकर 4:00 बजे संपन्न हुए मतदान में प्रखंड के धमदाहा पूर्व पैक्स के 1627 में से 944 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार धमदाहा पूर्व पैक्स में 58 प्रतिशत हुआ हैं‌ जबकि राजघाट गरैल पैक्स के 967 में से 696 मतदाताओं ने मतदान किया हैं‌ जो कुल मत का 72 प्रतिशत है। चुनाव के दौरान प्रखंड के पांच बूथ से किसी प्रकार के भी अप्रिय घटना का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। मतदान को लेकर सभी पांच बूथ पर 22 कर्मियों लगाया गया था।

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वहीं मतदान केंद्र पर संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस कर्मियों कि भी पर्याप्त संख्या में प्रति नियुक्ति की गई थी। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी धमदाहा राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया हैं। मतदान संपन्न होने के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी केंद्र से मत पेटियों को सुरक्षित प्रखंड मुख्यालय गया हैं। शाम 6:00 बजे से अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा स्थित सामुदायिक भवन में मतगणना का कार्य चल रहा है।

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