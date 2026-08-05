Purnia News: पूर्णिया कोर्ट-सहरसा रेलखंड पर यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

यात्री शिकायतें

लगातार शिकायतों और मांगों के बावजूद अब तक रेल प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किए जाने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय रेल यात्रियों ने बताया कि पूर्णिया कोर्ट से सहरसा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनों में बोगियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। नतीजतन टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाले अनेक यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिल पाती। मजबूरी में कई यात्री भीड़भाड़ वाले डिब्बों में किसी तरह चढ़ते हैं, जबकि कई यात्री ट्रेन छूट जाने के बाद अगले फेरे का इंतजार करने को विवश हो जाते हैं। यात्रियों का कहना है कि सुबह और शाम के समय स्थिति सबसे अधिक गंभीर रहती है। नौकरीपेशा लोगों, छात्रों, व्यवसायियों और दैनिक यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ट्रेन के अंदर खड़े होने तक की जगह नहीं बचती। कई यात्री दरवाजों पर लटककर सफर करते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। महिलाओं, छोटे बच्चों, छात्राओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भीड़ के कारण उन्हें ट्रेन में चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है। कई बार यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बन जाती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि भीड़ के चलते यात्रियों को भेड़-बकरियों की तरह सफर करना पड़ रहा है, लेकिन इस गंभीर समस्या पर अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले छह माह से जनप्रतिनिधियों और रेल प्रशासन को लिखित आवेदन देकर पैसेंजर ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां जोड़ने तथा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद न तो अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं और न ही नई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। यात्रियों ने पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के महाप्रबंधक, समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तथा रेलवे बोर्ड को भी पत्र भेजकर इस रेलखंड की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र के लोग जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे।