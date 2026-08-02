Purnia News: सांसद के निर्देश पर मरीजों के बीच फल वितरित

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के निर्देश पर उनके सांसद प्रवक्ता राजेश यादव के नेतृत्व में जीएमसीएच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती 1200 से अधिक मरीजों एवं उनके परिजनों के बीच फल, जूस तथा मिठाइयों का वितरण किया गया। इस सेवा कार्य को लेकर मरीजों और उनके परिजनों ने खुशी जताते हुए सांसद पप्पू यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई मरीजों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर राजेश यादव ने कहा कि पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हमेशा सेवा और संघर्ष की राजनीति में विश्वास रखते हैं। गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप डे केवल मित्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशीलता और मानवता का संदेश देने का भी अवसर है। इसी भावना के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच यह सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजेश यादव ने कहा कि सांसद पप्पू यादव पूर्णिया की जनता के सुख-दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जनसरोकार के मुद्दों पर वे लगातार सक्रिय रहते हैं। समय-समय पर ऐसे जनसेवा कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी सांसद के मार्गदर्शन में जनहित और सेवा के ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।