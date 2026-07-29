Purnia News: ‘हर पेंटिंग समाज का आइना बन गई’

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। डॉ० लक्ष्मी नारायण सुधांशु स्मृति में कला भवन नाट्य विभाग द्वारा आयोजित मासिक कार्यक्रम कलाकारों का मंच कार्यक्रम के तहत डार्क नेस ऑफ सोसायटी नाटक की सफल प्रस्तुति की गई। नाटक का निर्देशन रंगकर्मी अभिनव आनंद ने किया। यह कहानी एक ऐसे पेंटर की है, जिसकी ज़िंदगी दर्द और त्रासदी से भरी रही। लेकिन इन दुखों के बीच उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और जुनून से खुद को एक महान पेंटर बना लिया। उसकी हर पेंटिंग समाज का आइना बन गई। जहां वह दर्द, अन्याय और खोखलेपन को उजागर करता था। उसका असिस्टेंट बार-बार उससे कहता कि वह कुछ खुशनुमा, सकारात्मक चित्र बनाए।

तब पेंटर ने अपनी पूरी कहानी असिस्टेंट को सुनाई। असिस्टेंट ने समाज से सवाल किया और सबको यह सोचने पर मजबूर किया कि क्यों हर कला सिर्फ दर्द का प्रतिबिंब बने। धीरे-धीरे असिस्टेंट ने पेंटर को समझाया कि उसकी कला में उम्मीद और रोशनी भी हो सकती है। धीरे-धीरे पेंटर की नकारात्मकता उतर गई। उसने अपनी पुरानी पेंटिंग्स को बदलना शुरू किया, जहां पहले आग, मौत और चीखें थीं, वहां अब जीवन, खुशियां और उम्मीद के रंग भर दिए। उसकी कला अब सिर्फ समाज का आइना नहीं रही, बल्कि समाज को बदलने की प्रेरणा बन गई। यह सारांश एक ऐसे कलाकार की यात्रा है, जो दर्द से उठकर उम्मीद तक पहुंचता है। नाटक के सफल प्रस्तुति में कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को बांधे रखा। नाटक में सेल्बो की भूमिका में सुमित,मार्टीन तहसीन रज़ा ग्रामीण व पिता हिमालय, ग्रामीण व बेटी सुहानी, ग्रामीण व डॉक्टर सानु, काकी काजल पुलिस, विक्रम कुमार ,ओमकार कुमार ,ग्रामीण महिला व स्कूली छात्रा वर्षा रानी, मनचला रौनक कुमार, ग्रामीण व मनचला इरफान खान, फायर मैन नितिश कुमार,म्यूजिक - विशाल कुमार, बैक स्टेज आदित्य कुमार, स्नेहा,निशा प्रवीण , विशाल आर्या ने सह निर्देशक का काम किया। लाइट में वरिष्ठ रंगकर्मी एवं फिल्म एक्टर अमित झा थे। मासिक कार्यक्रम कलाकारों का मंच को सफल बनाने में संयोजक विश्वजीत कुमार सिंह, वरिष्ठ रंगकर्मी अंजनी श्रीवास्तव, चंदन कुमार, अभिनव आनंद, शिवाजी राम राव, राज रोशन, गरिमा कुमारी, प्रिया, मिताली भौमिक आदि कलाकार ने अपना सहयोग दिया। मंच संचालन नाट्य विभाग के रंगकर्मी प्रिया कुमारी ने की। मौके पर कलाभवन प्रबंध समिति सदस्य जय वर्धन सिंह ने कलाकारों को प्रोत्साहित किया। वरिष्ठ रंगकर्मी अंजनी श्रीवास्तव ने कहा कि मासिक कार्यक्रम एक सशक्त मंच है।