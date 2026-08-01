Purnia News: विद्यालय पोषण कार्यक्रम को लेकर नोडल शिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित
Purnia News: गढ़बनैली के अनुकुल कलानंद विद्यालय में पोषण नोडल शिक्षकों के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें 44 चयनित विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, डेटा की शुद्धता, और समयबद्ध रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार है।
Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। कसबा प्रखंड के प्लस टू कलानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़बनैली में विद्यालय पोषण कार्यक्रम के तहत पूर्व नामित पोषण नोडल शिक्षकों का एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण में जिला अनीमिया मुक्त भारत सलाहकार शुभम गुप्ता, फिया फाउंडेशन के युगल किशोर, उत्तम कुमार एवं मनी मिश्रा मौजूद रहे। इसमें कसबा प्रखंड के चयनित 44 मध्य एवं उच्च विद्यालयों के पोषण नोडल शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयों में संचालित स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सत्र, पोषण वाटिका, आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) वितरण एवं उसकी रिपोर्टिंग, बच्चों की लंबाई एवं वजन मापने की मानक प्रक्रिया, डेटा की शुद्धता तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट अपलोड करने की विस्तृत जानकारी दी गई।
साथ ही सभी विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित डेटा समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रशिक्षकों ने बताया कि विद्यालय पोषण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, नियमित स्वास्थ्य निगरानी, सटीक आंकड़ों का संकलन तथा समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के अंत में सभी पोषण नोडल शिक्षकों से कार्यक्रम के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।
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