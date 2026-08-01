Purnia News: विद्यालय पोषण कार्यक्रम को लेकर नोडल शिक्षकों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित

Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। कसबा प्रखंड के प्लस टू कलानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़बनैली में विद्यालय पोषण कार्यक्रम के तहत पूर्व नामित पोषण नोडल शिक्षकों का एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण में जिला अनीमिया मुक्त भारत सलाहकार शुभम गुप्ता, फिया फाउंडेशन के युगल किशोर, उत्तम कुमार एवं मनी मिश्रा मौजूद रहे। इसमें कसबा प्रखंड के चयनित 44 मध्य एवं उच्च विद्यालयों के पोषण नोडल शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयों में संचालित स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सत्र, पोषण वाटिका, आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) वितरण एवं उसकी रिपोर्टिंग, बच्चों की लंबाई एवं वजन मापने की मानक प्रक्रिया, डेटा की शुद्धता तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट अपलोड करने की विस्तृत जानकारी दी गई।