Purnia News: संवेदक ने एनजीओ कर्मी पर लगाया मारपीट का आरोप, थाना में आवेदन
Purnia News: पूर्णिया में एक एनजीओ कर्मी पर संवेदक के साथ मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगा है। पीड़ित संवेदक अबुल कलाम आजाद ने केहाट थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि एनजीओ कर्मी ने कमीशन मांगा और नगर निगम कार्यालय में भद्दी गालियां देते हुए धक्का-मुक्की की।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एक एनजीओ कर्मी पर संवेदक के साथ मारपीट व गाली-गलौज का आरोप लगा है। इस मामले में केहाट थाना के प्रभात कॉलोनी निवासी पीड़ित संवेदक अबुल कलाम आजाद ने केहाट थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से उनके रिश्तेदार के नाम से आवंटित तीन कार्य सम्पन्न कराए गए हैं। जिसका भुगतान भी हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कथित एक एनजीओ कर्मी ने उनसे कमीशन की मांग की थी। इसी सिलसिले में जब सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे वे नगर निगम कार्यालय पहुंचे तो उक्त कर्मी ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी एवं उनके साथ धक्का- मुक्की की।
उन्होंने उक्त कर्मी पर रूपये छीनने का भी आरोप लगाया है। केहाट थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि संवेदक की ओर से आवेदन दिया गया है। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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