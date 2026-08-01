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Purnia News: एसएनएसवाई डिग्री कॉलेज को मिले नए प्राचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया के एसएनएसवाई डिग्री कॉलेज में प्रो. डॉ. राजीव रंजन प्रसाद सिंह ने नए प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। महाविद्यालय सचिव डॉ. शिव नारायण यादव ने कॉलेज को पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रमुख कॉलेज के रूप में स्थापित करने की उम्मीद जताई, वहीं शिक्षकों और कर्मचारियों ने शुभकामनाएं दीं।

Purnia News: एसएनएसवाई डिग्री कॉलेज को मिले नए प्राचार्य

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। एसएनएसवाई डिग्री कॉलेज रामबाग में शुक्रवार को मैथिली विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. राजीव रंजन प्रसाद सिंह ने महाविद्यालय के नए प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह में महाविद्यालय के सचिव डॉ. शिव नारायण यादव ने सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए नए प्राचार्य से कॉलेज को पूर्णिया विश्वविद्यालय के अग्रणी एवं प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने की उम्मीद जताई। डॉ. यादव ने कहा कि नैक ग्रेडेड यह महाविद्यालय सीमांचल क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपनी अलग पहचान रखता है और यहां से शिक्षा प्राप्त कर अनेक छात्र-छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रहे हैं।मौके

पर पूर्व प्रभारी प्राचार्य प्रो. मंजू रानी, प्रो. राघवेंद्र कुमार, प्रो. अरुण कुमार यादव, प्रो. दिनेश यादव, प्रो. प्रिय प्रकाश, प्रो. आदित्य, प्रो. सुबोध कुमार यादव, प्रो. राजीव, प्रो. मदन सिंह, प्रो. रोजी सिन्हा, प्रो. राजीव कुमार, लेखापाल रामदेव सिंह सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे।

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