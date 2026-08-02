Purnia News: जी राम जी योजना से विद्यालय में बनेगा अतिरिक्त कक्ष
Purnia News: धमदाहा में जी राम जी योजना के तहत विद्यालयों के लिए अतिरिक्त भवन, चहारदीवारी और शौचालय का निर्माण होगा। यह योजना मनरेगा से शुरू हुई है और इसमें प्रशिक्षण केंद्र, डिजिटल पुस्तकालय, और खेल मैदान जैसी कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं की कमी दूर होगी।
Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। जी राम जी योजना के तहत अब विद्यालय में अतिरिक्त भवन के साथ-साथ चहारदीवारी एवं शौचालय सहित दूसरी चीजों का निर्माण हो सकेगा। बीते एक जुलाई से मनरेगा से जी राम जी में तब्दील योजना में 20 तरह की नई योजनाओं को भी जगह दिया गया है। जिसमें समुदाय उपयोग के लिए प्रशिक्षण सह कौशल विकास केंद्र भवन, सी-मार्ट भवन, विवाह या सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत में ग्रीन पार्क का निर्माण, डिजिटल ग्रामीण पुस्तकालय एवं प्रेरणा केंद्र भवन, पक्की गली तथा पक्की नाली निर्माण, समुदाय के लिए विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, मरम्मत व अनुरक्षण, सरकारी विद्यालय में पृथक रूप से बालक-बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण, दिव्यांग अनुकूल शौचालय रैंप, अन्य सुगमता सुविधाओं का काम, सरकारी विद्यालय में चार दिवारी का निर्माण, ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण, जल संसाधन विभाग की 20 क्यूसेक तथा उसमें काम जलस्राव वाली लघु नहरे, उप नहरों एवं जलवाहों का पुनर्स्थापन या जीर्णोद्धार जैसे कई महत्वपूर्ण कारण कार्यों को जगह दिया गया हैं।
अतिरिक्त भवन एवं चहारदीवारी के निर्माण की योजना को शामिल किए जाने से कक्ष का अभाव झेल रहे क्षेत्र के दर्जनों प्राथमिक विद्यालय को नया भवन मिल सकेगा। इस संबंध में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जी राम जी धमदाहा वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जी राम जी योजना के तहत अभी भी 60-40 का रेशियो बरकरार है। किसी भी पंचायत या चिन्हित क्षेत्र में 60 प्रतिशत मिट्टी का कार्य किए जाने के बाद ही 40 प्रतिशत कंक्रीट का काम किया जा सकेगा।
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