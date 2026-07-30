Purnia News: जीएमसीएच में ईएनटी विभाग में सप्ताह में तीन दिन ऑपरेशन की सुविधा
Purnia News: -जांचोपरांत रोगी को मिलेगी ऑपरेशन की सुविधा -फोटो-30purn26-ईएनटी विभाग में रोगी के सफल ऑपरेशन के बाद चिकित्सक। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजक
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग (कान नाक गला) में ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे इनसे जुड़े गंभीर मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी। ऐसे मरीजों को आउटडोर सेवा के दौरान जांचोपरांत ऑपरेशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले यहां सिर्फ आउटडोर सुविधा तक लोगों को सामान्य सर्जरी की सुविधा मिल रही थी। यहां गंभीर परेशानी जिनमें बेहोशी कर बड़े ऑपरेशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। यहां इससे पहले आंख की सुविधा में भी सिर्फ आउटडोर तक की सुविधा तक सीमित थी। बाद के दिनों में आंख के ऑपरेशन मामले में भी सुविधा शुरू हो गई। सुविधा के अर्न्तगत यहां पहले एक महिला मरीज को ऑपरेशन की सुविधा का लाभ मिला है। ईएनटी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि ऑपरेशन की सुविधा शुरू है। यह सिलसिला अब लगातार चलेगा。
ईएनटी के रोगी ऑपरेशन के लिए सप्ताह के तीन दिन निर्धारित:
-मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ईएनटी विभाग में सामान्य सर्जरी से हटकर जरूरतमंद रोगी को ऑपरेशन की सुविधा के लिए सप्ताह के तीन दिन निर्धारित किए गए है। इन दिनों में जरूरतमंद रोगी को जांचोपरांत ऑपरेशन की सुविधा का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए यहां सप्ताह के तीन दिन में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन तय किया गया है। इसके पूर्व आने वाले मरीज की जरूरी जांच होगी। जांच में ऑपरेशन की जरूरत महसूस होने की स्थिति में ऑपरेशन की सुविधा का लाभ दिया जायेगा।
बोले अधिकारी:
-मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. भरत कुमार ने बताया कि इसके लिए पूर्व से तैयारी चल रही थी। अब विशेषज्ञ चिकित्सक ऑपरेशन के लिए सप्ताह के तीन दिन निर्धारित किए हैं। इन तीन दिनों में जरूरतमंद रोगी का ऑपरेशन होगा। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे सुविधाजनक स्थिति बनने के बाद रोगी को सुविधा दी जा रही है।
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