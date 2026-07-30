Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: जीएमसीएच में ईएनटी विभाग में सप्ताह में तीन दिन ऑपरेशन की सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: -जांचोपरांत रोगी को मिलेगी ऑपरेशन की सुविधा -फोटो-30purn26-ईएनटी विभाग में रोगी के सफल ऑपरेशन के बाद चिकित्सक। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजक

Purnia News: जीएमसीएच में ईएनटी विभाग में सप्ताह में तीन दिन ऑपरेशन की सुविधा

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग (कान नाक गला) में ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे इनसे जुड़े गंभीर मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी। ऐसे मरीजों को आउटडोर सेवा के दौरान जांचोपरांत ऑपरेशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले यहां सिर्फ आउटडोर सुविधा तक लोगों को सामान्य सर्जरी की सुविधा मिल रही थी। यहां गंभीर परेशानी जिनमें बेहोशी कर बड़े ऑपरेशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। यहां इससे पहले आंख की सुविधा में भी सिर्फ आउटडोर तक की सुविधा तक सीमित थी। बाद के दिनों में आंख के ऑपरेशन मामले में भी सुविधा शुरू हो गई। सुविधा के अर्न्तगत यहां पहले एक महिला मरीज को ऑपरेशन की सुविधा का लाभ मिला है। ईएनटी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि ऑपरेशन की सुविधा शुरू है। यह सिलसिला अब लगातार चलेगा。

ये भी पढ़ें:Purnia News: जीएमसीएच ईएनटी विभाग में रोगी का सफल ऑपरेशन

ईएनटी के रोगी ऑपरेशन के लिए सप्ताह के तीन दिन निर्धारित:

-मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ईएनटी विभाग में सामान्य सर्जरी से हटकर जरूरतमंद रोगी को ऑपरेशन की सुविधा के लिए सप्ताह के तीन दिन निर्धारित किए गए है। इन दिनों में जरूरतमंद रोगी को जांचोपरांत ऑपरेशन की सुविधा का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए यहां सप्ताह के तीन दिन में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन तय किया गया है। इसके पूर्व आने वाले मरीज की जरूरी जांच होगी। जांच में ऑपरेशन की जरूरत महसूस होने की स्थिति में ऑपरेशन की सुविधा का लाभ दिया जायेगा।

बोले अधिकारी:

-मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. भरत कुमार ने बताया कि इसके लिए पूर्व से तैयारी चल रही थी। अब विशेषज्ञ चिकित्सक ऑपरेशन के लिए सप्ताह के तीन दिन निर्धारित किए हैं। इन तीन दिनों में जरूरतमंद रोगी का ऑपरेशन होगा। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे सुविधाजनक स्थिति बनने के बाद रोगी को सुविधा दी जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईएनटी विभाग में ऑपरेशन की सुविधा कब शुरू हुई?
ईएनटी विभाग में ऑपरेशन की सुविधा हाल ही में शुरू हुई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।