Purnia News: जीएमसीएच में ईएनटी विभाग में सप्ताह में तीन दिन ऑपरेशन की सुविधा

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग (कान नाक गला) में ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। इससे इनसे जुड़े गंभीर मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी। ऐसे मरीजों को आउटडोर सेवा के दौरान जांचोपरांत ऑपरेशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले यहां सिर्फ आउटडोर सुविधा तक लोगों को सामान्य सर्जरी की सुविधा मिल रही थी। यहां गंभीर परेशानी जिनमें बेहोशी कर बड़े ऑपरेशन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। यहां इससे पहले आंख की सुविधा में भी सिर्फ आउटडोर तक की सुविधा तक सीमित थी। बाद के दिनों में आंख के ऑपरेशन मामले में भी सुविधा शुरू हो गई। सुविधा के अर्न्तगत यहां पहले एक महिला मरीज को ऑपरेशन की सुविधा का लाभ मिला है। ईएनटी विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि ऑपरेशन की सुविधा शुरू है। यह सिलसिला अब लगातार चलेगा。