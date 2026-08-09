Purnia News: जिला स्तरीय जैवलिन प्रतियोगिता में 85 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। ओलंपियन नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रत्येक वर्ष नेशनल जैवलिन डे के अवसर पर राज्य के सभी जिलों में जैवलिन प्रतियोगिता का आयोजन 7 अगस्त को किया जाता है I शुक्रवार को पूर्णिया जिला एथलेटिक संघ की ओर से जिला स्तरीय जैवलिन प्रतियोगिता का भव्या आयोजन स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया, जिसमें जिला भर से विभिन्न आयु वर्ग के करीब 85 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। संस्था के अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य जैवलिन थ्रो में उभरती प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण एवं अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर मिलता है, साथ ही युवाओं में जैवलिन थ्रो के प्रति रुचि, जागरूकता और प्रति स्पर्धात्मक भावना विकसित होती है I सचिव एमएच रहमान ने जानकारी दी कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आयोजित राज्य स्तरीय जेवलिन प्रतियोगिता में पूर्णिया की लक्ष्मी कुमारी मुर्मू ने अंडर 18 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल के साथ ₹5000 का नकद पुरस्कार भी जीता, जो हमारे जिला के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए गर्व की बात है I इस अवसर पर एके बोस, सुमित प्रकाश, संदीप सिंह, असद राजा, अलोक लोहिया, मोसव्वर अहमद, रवि रंजन प्रकाश, गौतम वर्मा सहित बहुत से खेल प्रेमी उपस्थित थे I