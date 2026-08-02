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Purnia News: अज्ञात शव का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया में जीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में एक 65 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पहचान के लिए 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखा गया है।

Purnia News: अज्ञात शव का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। अज्ञात शव का जीएमसीएच टीओपी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। टीओपी के एसआई कृत्यानंद पावान ने बताया कि जीएमससीएच के इमरजेंसी वार्ड में करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था। इसके संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम कराकर पहचान के लिए शव को 72 घंटे के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।

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