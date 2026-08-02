Purnia News: अज्ञात शव का पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम
Purnia News: पूर्णिया में जीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में एक 65 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पहचान के लिए 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखा गया है।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। अज्ञात शव का जीएमसीएच टीओपी पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। टीओपी के एसआई कृत्यानंद पावान ने बताया कि जीएमससीएच के इमरजेंसी वार्ड में करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था। इसके संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम कराकर पहचान के लिए शव को 72 घंटे के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।