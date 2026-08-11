Purnia News: शिक्षिका हत्याकांड: परिजनों ने दहेज के कारण हत्या का लगाया आरोप
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। केहाट थाना के रेणु नगर में रविवार रात शिक्षिका की हत्या के मामले में परिजनों ने के
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। केहाट थाना के रेणु नगर में रविवार रात शिक्षिका की हत्या के मामले में परिजनों ने केस दर्ज कराया है। शिक्षिका के भाई सुशांत कुमार ने पुलिस को बताया है कि 12 वर्ष पूर्व उनकी बहन शालिनी कुमारी की शादी राजकुमार यादव के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पति, सास, ससुर एवं दो देवर उनकी बहन पर लगातार दहेज का दबाव बना रहे थे। इसके लिए उसे बार- बार प्रताड़ित किया जा रहा था। रेणु नगर स्थित किराएके मकान में भी उसे राजकुमार यादव प्रताड़ित करता रहता था। रविवार शाम को उनके भांजा ने उनके छोटे भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने जब्त किया शिक्षिका का मोबाइल:
-घटना की गुत्थी को सुलझाने के लिए घटना स्थल से एफएसएल साक्ष्य संग्रह किए गए हैं। पुलिस ने कमरे से एक मोबाइल जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह मोबाइल शिक्षिका का है। पुलिस मोबाइल को खंगालने में लगी है। इधर चर्चा इस बात है कि बैंककर्मी राजकुमार यादव को अपनी पत्नी पर शक था। आरोपी मृतका पर विवाहेतर प्रेम का शक किया करते थे। जिसको लेकर आए दिन विवाद होता रहता था।
बोले अधिकारी:
-शिक्षिका हत्याकांड को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी बैंककर्मी की तलाश की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
--- अभिनव पराशर, सदर वन एसडीपीओ।
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