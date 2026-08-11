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Purnia News: ससुराल से घर जाने की बात कहकर निकला युवक लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ थाना क्षेत्र के गोढ़ी टोला वार्ड संख्या 13 निवासी मो. मुस्तफा ने अपने पुत्र मो. इस्तयाक के लापता होने को लेकर थाने

Purnia News: ससुराल से घर जाने की बात कहकर निकला युवक लापता

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ थाना क्षेत्र के गोढ़ी टोला वार्ड संख्या 13 निवासी मो. मुस्तफा ने अपने पुत्र मो. इस्तयाक के लापता होने को लेकर थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने पुलिस से पुत्र की खोजबीन कर सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार मो. इस्तयाक बीते 18 जुलाई को अपने ससुराल ग्राम निजगेहुवा गया था। परिजनों ने उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। इसके बाद से युवक का कोई पता नहीं चल रहा है। परिजनों ने जलालगढ़ और अररिया क्षेत्र में अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं, लापता युवक के ससुर मो. दिलवर ने बताया कि 18 जुलाई को उनका दामाद उनके घर आया था।

शाम करीब पांच बजे वह अपने घर गोढ़ी टोला जाने की बात कहकर ससुराल से निकल गया। इसके बाद से उनकी पुत्री का भी अपने पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मो. दिलवर ने बताया कि उनके समधी ने जलालगढ़ थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि युवक लापता है तो पुलिस को उसकी खोजबीन करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पुत्री और दामाद के बीच संबंध अच्छे थे और दोनों का एक बच्चा भी है। इस संबंध में जलालगढ़ थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और युवक की खोजबीन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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