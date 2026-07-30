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Purnia News: खराब स्ट्रीट लाइटों से बढ़ी परेशानी, जल्द होगी मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: मीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण रात में आवागमन में कठिनाई हो रही है। पूर्व मुखिया प्रमोद कुमार चौधरी ने मरम्मत करने की मांग की है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।

Purnia News: खराब स्ट्रीट लाइटों से बढ़ी परेशानी, जल्द होगी मरम्मत

Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब रहने से शाम होते ही सड़कें और गली-मोहल्ले अंधेरा छा जाते हैं। इससे लोगों को रात में आवागमन में परेशानी हो रही है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व मुखिया प्रमोद कुमार चौधरी ने नगर पंचायत प्रशासन से सभी खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्द मरम्मत कराने और नियमित निगरानी की व्यवस्था करने की मांग की है। नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी दीपा कुमारी ने बताया कि खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायतें मिली हैं। सभी खराब लाइटों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जा रही है।

जल्द ही सभी वार्डों की स्ट्रीट लाइटें ठीक कर दी जाएंगी।

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