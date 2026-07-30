Purnia News: खराब स्ट्रीट लाइटों से बढ़ी परेशानी, जल्द होगी मरम्मत
Purnia News: मीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण रात में आवागमन में कठिनाई हो रही है। पूर्व मुखिया प्रमोद कुमार चौधरी ने मरम्मत करने की मांग की है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है।
Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब रहने से शाम होते ही सड़कें और गली-मोहल्ले अंधेरा छा जाते हैं। इससे लोगों को रात में आवागमन में परेशानी हो रही है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूर्व मुखिया प्रमोद कुमार चौधरी ने नगर पंचायत प्रशासन से सभी खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्द मरम्मत कराने और नियमित निगरानी की व्यवस्था करने की मांग की है। नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी दीपा कुमारी ने बताया कि खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायतें मिली हैं। सभी खराब लाइटों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जा रही है।
जल्द ही सभी वार्डों की स्ट्रीट लाइटें ठीक कर दी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।