Purnia News: पंचायत भवन की बदहाल व्यवस्था देख भड़के पंचायती राज मंत्री, जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश

Purnia News: बड़हरा कोठी, एक संवाददाता। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश शनिवार को बीकोठी प्रखंड के ओरलाहा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद मंत्री सीधे पंचायत भवन पहुंचे, जहां की व्यवस्था देखकर वह काफी नाराज नजर आए। जांच के दौरान पंचायत भवन में कई महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले। इस पर पूछताछ करने पर बीपीआरओ ने बताया कि पूर्व पंचायत सचिव बिना प्रभार दिए संचिकाएं लेकर गायब हैं। पंचायत भवन स्थित पुस्तकालय की स्थिति भी अत्यंत खराब पाई गई।

इस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूरे मामले के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के बाद मंत्री ओरलाहा गांव स्थित खेल मैदान पहुंचे, जहां आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और लोगों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव हो पाएगा। किन्तु चुनाव इसी साल करवाने को ले पूरा सरकारी तंत्र सक्रिय है। मौके पर पंचायत के मुखिया उदित कुमार,नाथपुर मुखिया प्रदीप कुमार मंडल, निपनिया मुखिया छोटू कुमार,जदयू जिला अध्यक्ष प्रकाश पटेल,जदयू प्रखंड अध्यक्ष माधव कुमार, रमेश कुमार, बिभास कुमार, सागर कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।