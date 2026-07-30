Purnia News: एमटीटीसी राधा नगर कसबा में सत्र 2026-28 के विद्यार्थियों का भव्य ओरियंटेशन कार्यक्रम
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मिल्लिया टीचर्स ट्रेंनिंग कॉलेज राधानगर कसबा सत्र 2026-28 नवागंतुक बीएड विद्यार्थ
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मिल्लिया टीचर्स ट्रेंनिंग कॉलेज राधानगर कसबा सत्र 2026-28 नवागंतुक बीएड विद्यार्थियों के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन,स्वागत गान, मिल्लिया तराना एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। प्रभारी प्राचार्य डॉ. डोली कुमारी ने विद्यार्थियों का स्वागत किया। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्या डॉ. डोली कुमारी ने स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि समाज निर्माण का आधार होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, संयम, नैतिक मूल्यों तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बीएड सत्र द्वितीय वर्ष के छात्रों ने प्रतिभाग किया और अपने अनुभव प्रदान किया मनोज कुमार एंकरिंग का कार्य भार संभाला।
वहीं विद्यार्थियों में सिद्धार्थ, हयात,रवि व शिवपूजन के अलावा कॉलेज के सहायक प्राध्यापक शिवप्रकाश पटेल, संदीप कुमार, डॉ समसुर रहमान,सुनील कुमार, मिथिलेश कुमार, ऊषाभवाल, गुलशन कुमार,सूर्य प्रकाश,सरिता, डॉ रिंकू कुमारी व नागेश्वर के साथ कर्मचारियों में रुकसाना आज़मी व अंशु आनंद भी मौजूद रहे।
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