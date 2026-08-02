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Purnia News: आज पूर्णिया में होगी ‘छात्रों की गूंज’ मैराथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने और उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाने के उद्देश

Purnia News: आज पूर्णिया में होगी ‘छात्रों की गूंज’ मैराथन

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने और उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाने के उद्देश्य से छात्रों की गूंज अभियान के तहत रविवार को पूर्णिया में मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

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मैरेथन की जानकारी

इस मैराथन में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी शामिल होंगे। मैराथन की तैयारी को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयारी का जायजा लिया गया। शुरुआत सुबह 5 बजे से ततमा टोली ठाकुर बाडी से शुरुआत होगी जो रजनी चौक, बड़ी मज़ीद, लाइन बजार चौक, पंचमुखी मंदिर फोर्ड कम्पनी चौक, आस्था मंदिर, आरएन साह चौक, समाहरणालय, नगर निगम, कलाभवन, थाना चौक, गिरजा चौक श्रीनगर रोड होते इंदिरा गांधी स्टेडियम में समाप्त होगा।

सुरक्षा और प्रबंधन

इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रतिभागियों की सुविधाओं सहित आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, ताकि कार्यक्रम का सफल और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने बताया कि पटना लगातार सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले शहरों में प्रथम और द्वितीय स्थान पर बना हुआ है।

छात्रों से अपील

उन्होंने कहा कि बिहार में इस अभियान को आगे बढ़ाने वाले सभी साथियों की मेहनत और समर्पण सराहनीय है तथा यही इस जनआंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। अभियान से अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन की भी घोषणा की गई है। यह मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकार, जनभागीदारी, जागरूकता और सामाजिक बदलाव का अभियान है।

उन्होंने पूर्णिया और आसपास के युवाओं, छात्र-छात्राओं तथा आम नागरिकों से बड़ी संख्या में भाग लेकर इस अभियान को सफल बनाने और छात्रों की आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की अपील की।

अतिरिक्त प्रश्न

पूर्णिया में मैराथन कब आयोजित की जा रहा है?
पूर्णिया में मैराथन रविवार को आयोजित की जा रही है।
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