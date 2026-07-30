Purnia News: सहयोग शिविर की सफलता को लेकर पंचायतों में बैठक संपन्न
Purnia News: रूपौली में 18 अगस्त को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पारित बैठक हुई। डीसीएलआर मोहित आनंद की अध्यक्षता में, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने जनजागरूकता अभियान पर चर्चा की। अधिकारियों ने लोगों को शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की भिखना एवं कांप पंचायत में आगामी 18 अगस्त को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की सफलता सुनिश्चित करने को लेकर गुरुवार को दोनों पंचायतों के मनरेगा भवन में बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता डीसीएलआर मोहित आनंद ने की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सतेंद्र सिंह, अंचलाधिकारी शिवानी सुरभि सहित प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। सहयोग शिविर को सफल बनाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को शिविर में पहुंचने और अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके और वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
डीसीएलआर मोहित आनंद ने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।
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