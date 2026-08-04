Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: मदारघाट कोसी धार पर स्थायी पुल की मांग को लेकर धरना, डीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। मदारघाट कोसी धार पर स्थायी पुल निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया।

Purnia News: मदारघाट कोसी धार पर स्थायी पुल की मांग को लेकर धरना, डीएम को सौंपा ज्ञापन

Purnia News: कसबा, एक संवाददाता। मदारघाट कोसी धार पर स्थायी पुल निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। अंतरराष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष बमबम साह के नेतृत्व में आयोजित धरने में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। धरना के बाद जिला पदाधिकारी के नाम संबोधित मांग पत्र सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट पदाधिकारी रवि कुमार को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि कसबा नगर परिषद के वार्ड संख्या 20 और 25 के महंतबाड़ी, तिनघरिया, पोखर टोला समेत आसपास के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए कसबा मुख्यालय तक आने-जाने का सबसे सुगम मार्ग मदारघाट कोसी धार होकर ही है।

इसी रास्ते से लोग प्रशासनिक कार्य, पुलिस सेवा, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा मुख्य बाजार तक पहुंचते हैं। धरनार्थियों ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव के 19 दिसंबर 2023 के पत्र के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पुल निर्माण के लिए तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन महीने के भीतर पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो 8 दिसंबर से आम लोगों के साथ चरणबद्ध जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। धरना में मो. जकीर, विशाल कुमार साह, मो. राजीकुल आलम, मो. माले उस्तार, मजमूल हक, राहुल साह, प्रिंस शर्मा, मो. शादीकुल, आफताब आलम, हैदर अली, महफूज आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मो. साकिब, गुलफराज, असलम, मो. रमजान, मो. अमरुल, मो. मेहर सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कसबा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।