Purnia News: पक्का पुल नहीं बनने पर जिला परिषद सदस्य ने बनवाया चचरी पुल, ग्रामीणों को मिली राहत
Purnia News: सब्दलपुर और संझेली पंचायत को जोड़ने वाले दियारी शिकारपुर-कदवा मार्ग पर स्थायी पुल के अभाव ने ग्रामीणों की यात्रा को कठिन बना दिया था। जिला परिषद सदस्य मो. बेलाल अहमद ने अपने खर्च पर बांस का पुल बनवाया, जिससे यात्रा सुगम हुई और किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिली।
Purnia News: गढ़बनैली, एक संवाददाता। कसबा प्रखंड के सब्दलपुर और संझेली पंचायत को जोड़ने वाले दियारी शिकारपुर-कदवा मार्ग पर वर्षों से स्थायी पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है। इस बीच जिला परिषद सदस्य मो. बेलाल अहमद ने दूसरी बार अपने निजी खर्च से लाखों रुपये की लागत से बांस का चचरी पुल बनवाकर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल के अभाव में दोनों पंचायतों के लोगों को महज दो किलोमीटर की दूरी तय करने के बजाय 11 से 12 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। चचरी पुल बनने से फिलहाल आवागमन सुगम हो गया है।
यह मार्ग करीब 10 से 12 गांवों के लोगों के लिए जीवनरेखा माना जाता है। साथ ही गुलाबबाग मंडी तक कृषि उपज पहुंचाने के लिए किसानों का यह सबसे निकट और सुविधाजनक रास्ता है। बरसात के दिनों में तीन से चार फीट पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। इसका सीधा असर हजारों एकड़ कृषि भूमि की उपज पर पड़ता है और किसानों को समय पर फसल बाजार तक नहीं पहुंचा पाने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिला परिषद सदस्य मो. बेलाल अहमद ने बताया कि इस स्थान पर स्थायी पुल निर्माण के लिए वे लंबे समय से प्रयासरत हैं। उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस समस्या को उठाया, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। उन्होंने सरकार से शीघ्र स्थायी पुल निर्माण कराने की मांग करते हुए स्थानीय विधायक से भी इस दिशा में प्रभावी पहल करने की अपील की। सब्दलपुर पंचायत के सरपंच ने कहा कि मो. बेलाल अहमद द्वारा दूसरी बार अपने निजी खर्च से चचरी पुल का निर्माण कराया जाना सराहनीय कदम है। इससे बरसात के मौसम में हजारों ग्रामीणों और किसानों को राहत मिली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।