Purnia News: तीन दिनों से तेंदुआ की तलाश, लोगों में दहशत
Purnia News: -31purn13-तेंदुआ पकड़ने के लिए मुस्तैद। वन विभाग की टीम। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा के आसपास मिल्की के समीप तेंदुआ को लेकर लोगों में दहशत
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा के आसपास मिल्की के समीप तेंदुआ को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। विगत तीन दिनों से तेंदुआ के डर से लोग सहमे हुए हैं। लोग खेत खलिहान जाने से कतराते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम दिन रात तेंदुआ की खोज में डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद भी तेंदुआ का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। वन विभाग की टीम को तेंदुआ के पैरों का निशान तक नहीं मिला है। जंगल झाड़ होने के कारण तेंदुआ के पैर का निशान खोजना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद भी वन विभाग की टीम लगातार तेंदुआ की तलाश में दिन रात डटे हुए हैं।
वन विभाग के रेंजर आशीष कुमार झा के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मी लगातार तेंदुआ की तलाश में आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। लोगों के बताए गए संभावित जगहों पर भी खोजबीन की गई है लेकिन तेंदुआ का कोई अता-पता नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि तेंदुआ एक सप्ताह से अधिक एक स्थान पर नहीं टिकता है। अभी तक कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि तेंदुआ की तलाश में वन विभाग की टीम दिन रात लगी हुई है। तेंदुआ को पकड़ने के लिए दो पिंजरा भी लगाया गया है। इसके अलावा आसपास के झाड़ी जंगल में भी खोजबीन की जा रही है। तेंदुआ को लेकर लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों से भी अपील किया गया है कि तेंदुआ के बारे में कोई भी जानकारी मिलते ही तुरंत वन विभाग को सूचित करें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।