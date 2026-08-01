Purnia News: तीन दिनों से तेंदुआ की तलाश, लोगों में दहशत

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा के आसपास मिल्की के समीप तेंदुआ को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। विगत तीन दिनों से तेंदुआ के डर से लोग सहमे हुए हैं। लोग खेत खलिहान जाने से कतराते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम दिन रात तेंदुआ की खोज में डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद भी तेंदुआ का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। वन विभाग की टीम को तेंदुआ के पैरों का निशान तक नहीं मिला है। जंगल झाड़ होने के कारण तेंदुआ के पैर का निशान खोजना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद भी वन विभाग की टीम लगातार तेंदुआ की तलाश में दिन रात डटे हुए हैं।

वन विभाग के रेंजर आशीष कुमार झा के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मी लगातार तेंदुआ की तलाश में आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। लोगों के बताए गए संभावित जगहों पर भी खोजबीन की गई है लेकिन तेंदुआ का कोई अता-पता नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि तेंदुआ एक सप्ताह से अधिक एक स्थान पर नहीं टिकता है। अभी तक कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि तेंदुआ की तलाश में वन विभाग की टीम दिन रात लगी हुई है। तेंदुआ को पकड़ने के लिए दो पिंजरा भी लगाया गया है। इसके अलावा आसपास के झाड़ी जंगल में भी खोजबीन की जा रही है। तेंदुआ को लेकर लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों से भी अपील किया गया है कि तेंदुआ के बारे में कोई भी जानकारी मिलते ही तुरंत वन विभाग को सूचित करें।