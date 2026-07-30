Purnia News: गांव से निकलकर शहर तक पहुंचा तेंदुआ, अलर्ट हुआ वन विभाग
Purnia News: -29purn36-वन विभाग ने लगाया पिंजरा। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। तेंदुआ को लेकर अफवाह का बाजार गर्म है। यह अब गांव से शहर तक पहुंच गया है। मरंगा
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। तेंदुआ को लेकर अफवाह का बाजार गर्म है। यह अब गांव से शहर तक पहुंच गया है। मरंगा के समीप माफा पेट्रोल पंप के आसपास तेंदुआ देखने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। वन विभाग को भी सूचना मिली। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी मिलने पर आसपास सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जिसमें तेंदुआ का कोई अता-पता नहीं मिल पाया है। हालांकि वन विभाग ने एहतियातन कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन विभाग के रेंजर आशीष कुमार झा ने बताया कि मरंगा के आसपास रौशनी की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा दो पिंजरा लगा दिया गया है।
तेंदुआ को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तेंदुआ पर नजर पड़ते ही तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की गयी है। इस दौरान मरंगा के आसपास तेंदुआ की चहलकदमी की बात सुनकर आसपास क्षेत्र के लोगों में डर समा गया है। तेंदुआ का डर से बच्चे और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा मवेशी को खुले मैदान में चराने से पशुपालक हिचकने लगे हैं। लोगों ने अतिशीघ्र तेंदुआ पकड़ने की मांग की है।
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