Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: तेंदुआ को ढूंढ रही वन विभाग की टीम, लोगों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा के पास मिल्की के समीप तेंदुआ को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। हालांकि वन व

Purnia News: तेंदुआ को ढूंढ रही वन विभाग की टीम, लोगों में दहशत

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा के पास मिल्की के समीप तेंदुआ को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीम दिन रात तेंदुआ की खोज में डेरा डाले हुए है। इसके बाद भी तेंदुआ का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। तेंदुआ नहीं मिलने से लोगों में भी डर बना हुआ है। इस संबंध में वन विभाग के रेंजर आशीष कुमार झा ने बताया कि तेंदुआ की तलाश में वन विभाग की टीम दिन रात लगी हुई है। तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। इसके अलावा आसपास के झाड़ी जंगल में भी खोजबीन की गयी है।

ये भी पढ़ें:Purnia News: गांव से निकलकर शहर तक पहुंचा तेंदुआ, अलर्ट हुआ वन विभाग

तेंदुआ को पकड़ने के लिए आवश्यक रणनीति बनाकर अमलीजामा पहनाया जा रहा है। तेंदुआ को लेकर लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों से भी अपील किया गया है कि तेंदुआ के बारे में कोई भी जानकारी मिलते ही तुरंत वन विभाग को सूचित करें। इस दौरान तेंदुआ पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम स्थल पर लगातार मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।