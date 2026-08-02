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Purnia News: तेंदुआ दिखे तो वन विभाग को दें सूचना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -हिन्दुस्तान फॉलोअप : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा के आसपास मिल्की के समीप तेंदुआ को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। विगत चार दिनों से तेंदु

Purnia News: तेंदुआ दिखे तो वन विभाग को दें सूचना

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मरंगा के आसपास मिल्की के समीप तेंदुआ को लेकर लोगों में दहशत बना हुआ है। विगत चार दिनों से तेंदुआ के डर से लोगों को परेशानी बढ़ने लगी है। लोग खेत खलिहान जाने से कतराते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम दिन रात तेंदुआ की खोज में डेरा डाले हुए हैं। इसके बाद भी तेंदुआ का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है।

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तेंदुए की पहचान

वन विभाग की टीम को तेंदुआ का पैर का निशान नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि तेंदुआ एक सप्ताह से अधिक एक स्थान पर नही टिकता है। अभी तक किसी के मवेशी खाने की सूचना नहीं मिली है। जोड़ा तेंदुआ होने की खबर फैलने से लोगों में दहशत है। तेंदुआ नहीं मिलने से लोगों में भी डर बना हुआ है।

वन विभाग की जांच

इस संबंध में वन विभाग के रेंजर आशीष कुमार ने बताया कि तेंदुआ की तलाश में वन विभाग की टीम दिन रात लगी हुई है। तेंदुआ को पकड़ने के लिए दो पिंजरा भी लगाया गया है। इसके अलावा आसपास के झाड़ी जंगल में भी खोजबीन की जा रही है। तेंदुआ को लेकर लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों से भी अपील है कि तेंदुआ की कोई जानकारी मिलते ही तुरंत वन विभाग को सूचित करें।

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