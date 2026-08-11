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Purnia News: पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -विज्ञापन हित की खबर और फोटो : पूर्णिया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश रविवार सुबह जिलाध्यक्ष राजेन्द्र यादव के जनता चौक स्थित आवास पह

Purnia News: पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन

Purnia News: पूर्णिया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश रविवार सुबह जिलाध्यक्ष राजेन्द्र यादव के जनता चौक स्थित आवास पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सर्किट हाउस में विभाग के कामकाजों की जानकारी ली और कहा कि परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और परिसीमन का कार्य चुनाव आयोग को करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव की कोई संभावित तिथि नहीं बताई जा सकती है क्योंकि यह परिसीमन पर निर्भर करता है। मंत्री दोपहर में केपी मार्केट चौक निवासी स्व. युगल किशोर मेहता के परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की। इसके बाद मरंगा में उन्होंने पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया।

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इसके बाद मंत्री कबैया गांव पहुंचे। पूर्णिया पूर्व प्रखण्ड पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हरदा में प्रखण्ड अध्यक्ष राज मेहता की उपस्थिति में की गयी। मौके पर प्रधान महासचिव मंटू मेहता,उपाध्यक्ष पप्पू मेहता,विजय वीर सिंह,राजेन्द्र मेहता,सोनू सिंह, युवा जिलाध्यक्ष भुवेश कुशवाहा,हरिलाल राम आदि मौजूद थे।

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