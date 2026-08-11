Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: शिक्षिका की हत्या का मामला : पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: -दुख की घड़ी में सांसद और उनका पूरा परिवार पीड़ित परिजनों के साथ : सांसद प्रवक्ता पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन निवासी कुमार

Purnia News: शिक्षिका की हत्या का मामला : पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन निवासी कुमार गौरीशंकर उर्फ छोटू की भगिनी एवं श्रीनगर प्रखंड में 10 2 की शिक्षिका शालिनी कुमारी की उनके पति द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे सांसद प्रतिनिधि राजेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। राजेश यादव ने कहा कि घटना में जो भी व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ कानून के तहत कठोरतम और न्यायसंगत कार्रवाई होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:शिक्षिका हत्याकांड: परिजनों ने दहेज के कारण हत्या का लगाया आरोप

उन्होंने पुलिस प्रशासन से घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करने तथा पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा मिले और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सांसद पप्पू यादव और उनका पूरा परिवार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा है। उन्होंने प्रशासन से मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और दोषी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की।

ये भी पढ़ें:मम्मी को गोली मारकर पापा भाग गए..बिहार के पूर्णिया में बच्चों के सामने शिक्षिका की हत्या
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।