Purnia News: शिक्षिका की हत्या का मामला : पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन निवासी कुमार गौरीशंकर उर्फ छोटू की भगिनी एवं श्रीनगर प्रखंड में 10 2 की शिक्षिका शालिनी कुमारी की उनके पति द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे सांसद प्रतिनिधि राजेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। राजेश यादव ने कहा कि घटना में जो भी व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ कानून के तहत कठोरतम और न्यायसंगत कार्रवाई होनी चाहिए।