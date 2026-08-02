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Purnia News: एसडीम ने प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -01purn11-बनमनखी में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निरीक्षण करते अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार। बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी प्रम

Purnia News: एसडीम ने प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण

Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बनमनखी बस स्टैंड स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई का जायजा लिया तथा अस्पताल में पशुओं के चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पशुपालन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नितेश कुमार सिंह ने एसडीएम को बताया कि अस्पताल के चारों तरफ काफी गंदगी है और अस्पताल की जमीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। स्थल के भौतिक निरीक्षण के बाद एसडीएम ने त्वरित करवाई करते हुए अंचल पदाधिकारी को पशु चिकित्सालय की जमीन की मापी कराते हुए अतिक्रमित भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया।

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