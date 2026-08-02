Purnia News: एसडीम ने प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण
Purnia News: -01purn11-बनमनखी में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का निरीक्षण करते अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार। बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी प्रम
Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बनमनखी बस स्टैंड स्थित प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई का जायजा लिया तथा अस्पताल में पशुओं के चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पशुपालन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नितेश कुमार सिंह ने एसडीएम को बताया कि अस्पताल के चारों तरफ काफी गंदगी है और अस्पताल की जमीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। स्थल के भौतिक निरीक्षण के बाद एसडीएम ने त्वरित करवाई करते हुए अंचल पदाधिकारी को पशु चिकित्सालय की जमीन की मापी कराते हुए अतिक्रमित भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।