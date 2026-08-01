Purnia News: टोल फ्री नंबर पर दें सूचना :
Purnia News: ---पूर्णिया। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है। अवैध शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण, बिक्री एवं सेवन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। जिला प्रशासन न
Purnia News: पूर्णिया। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है। अवैध शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण, बिक्री एवं सेवन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब के किसी भी गतिविधियों की सूचना तत्काल स्थानीय थाना अथवा टोल फ्री नंबर 15545 पर दें। सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
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