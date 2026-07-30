Purnia News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति से की शिष्टाचार भेंट

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय में गुरूवार को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात अत्यंत सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई। इस अवसर पर दोनों कुलपतियों के बीच उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयों के मध्य शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, नवाचार तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा, कुलानुशासक डॉ. उदय नारायण सिंह, कुलसचिव प्रोफेसर अखिलेश कुमार, सीसीडीसी प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, महाविद्यालय निरीक्षक डॉ. गोपाल कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अमरकांत सिंह, वित्त पदाधिकारी आशमशेर आलम, पूर्णिया महिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अनंत प्रसाद गुप्ता तथा स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तुहिना विजय भी उपस्थित रहे।