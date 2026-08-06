Purnia News: 7892 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण
Purnia News: पूर्णिया। पूर्णिया जिले में बुधवार को कुल 7892 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में जिला अंतर्गत गै
Purnia News: पूर्णिया। पूर्णिया जिले में बुधवार को कुल 7892 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में जिला अंतर्गत गैस वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है। शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित गैस एजेंसियों को दिया गया है। ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार कि परेशानी उत्पन्न नहीं हो सके। अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि एजेंसियों के पास कुल 11492 गैस सिलेंडर स्टॉक में है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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