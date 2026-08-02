Purnia News: एकल विद्यालय का उद्देश्य साक्षर बनाने के साथ संस्कार, चरित्र, अनुशासन व सेवा-भाव का विकास करना
Purnia News: - 01purn07-जलालगढ़ में एकल विद्यालय के पांच दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन। जलालगढ़, एक संवाददाता। एकल विद्यालय अभियान के अंतर्गत उत्तर संभाग
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। एकल विद्यालय अभियान के अंतर्गत उत्तर संभाग बिहार के कसबा एवं पूर्णिया प्रखंड के संयुक्त तत्वावधान में 28 जुलाई से संचालित पांच दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का शनिवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 42 आचार्य एवं आचार्याओं ने सहभागिता कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन सत्र का शुभारंभ नवोदय एजुकेशन के शिक्षक संजय चौधरी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कार्यवाह ओमप्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में संजय चौधरी ने कहा कि एकल विद्यालय का उद्देश्य केवल बच्चों को साक्षर बनाना नहीं, बल्कि उनमें संस्कार, चरित्र, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास एवं सेवा-भाव का विकास करना है।
उन्होंने कहा कि आज का समापन किसी कार्यक्रम का अंत नहीं, बल्कि नए संकल्पों की शुरुआत है। जब गाँव का प्रत्येक बच्चा शिक्षित, संस्कारित और आत्मनिर्भर बनेगा, तभी समाज और राष्ट्र सशक्त होगा। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण वर्ग के अंचल गतिविधि प्रमुख सतीश कुमार विश्वास एवं अंचल प्रशिक्षण प्रमुख देव कुमार सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग की सफलता में सहयोग देने वाले सभी कार्यकर्ताओं, अभिभावकों तथा उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समापन समारोह में गोविन्द शर्मा, चन्द्रदीप कुमार, कमल मोदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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