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Purnia News: सेवा और समर्पण की मिसाल बना निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -फोटो : 14 : निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर में जयकारे लगाते महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधि। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। श्रावणी मेला के पावन अवसर पर

Purnia News: सेवा और समर्पण की मिसाल बना निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। श्रावणी मेला के पावन अवसर पर बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले शिवभक्त कांवरियों की सेवा के लिए कटोरिया (बांका) के विश्वकर्मा नगर में आयोजित 30 दिवसीय निःशुल्क पूर्णिया सेवा शिविर का शुभारंभ होने के साथ ही कांवरियों की सेवा का सिलसिला भी दिन-रात जारी है। शिविर में महापौर विभा कुमारी एवं जितेंद्र यादव ने ट्रस्टी सदस्यों के साथ मिलकर पैदल कांवर यात्रियों की सेवा की। गंगा आरती के दौरान महापौर विभा कुमारी ने भगवान भोलेनाथ एवं मां गंगा की आराधना करते हुए सभी शिवभक्त कांवरियों की सुखद, सुरक्षित, सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ मां गंगा की आरती की।

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इस अवसर पर सम्मान समारोह में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष सह आलमनगर विधायक एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, बेलहर विधायक मनोज यादव, मनिहारी नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव, पूर्णिया सेवा शिविर ट्रस्ट के सभी सदस्य, विभिन्न वार्डों के सम्मानित वार्ड पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि पूर्णिया से पहुंचे कांवरिया तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में पहुंचे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष सह आलमनगर विधायक एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि शिवभक्त कांवरियों की सेवा भगवान शिव की सेवा के समान है। बेलहर विधायक मनोज यादव ने कहा कि श्रावणी मेला में दूर-दूर से आने वाले कांवरियों की सेवा के लिए इस तरह के सेवा शिविरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मान समारोह में जितेंद्र यादव ने कहा कि कांवरिया सेवा की यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक समरसता और मानवीय सेवा का भी संदेश देती है।

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