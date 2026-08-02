Purnia News: जनता दरबार में आठ मामलों का निष्पादन
Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर, एक संवाददाता। शनिवार को केनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित सदभावना सभागार में भू विवाद एवं अन्य समस्या के समाधान को लेकर जनता
Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित सदभावना सभागार में शनिवार को भूमि विवाद एवं अन्य समस्या के समाधान को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता सीओ अजीत कुमार झा एवं राजस्व अधिकारी भवेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। जनता दरबार में केनगर, चम्पानगर और मरंगा सहित थाना क्षेत्र के फरियादी उपस्थित रहे। आरओ ने बताया कि कुल 32 मामलों की सुनवाई कर आठ मामले का निष्पादन कर दिया गया है। शेष मामले का निष्पादन आगामी जनता दरबार में किया जाएगा। इस अवसर पर केनगर थाना पुलिस पदाधिकारी निरंजन कुमार, चम्पानगर पुलिस पदाधिकारी दीपक कुमार ने पक्षकारों को निर्देश दिया कि हुए फैसले के विरुद्ध कोई पक्ष किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे।
शांति भंग होने की स्थिति में जांच में दोषी पाए जाने वाले पक्षकारों के विरुद्ध एक पक्षीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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