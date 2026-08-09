Purnia News: नल-जल योजना से लाभान्वित कराने को लेकर बीडीओ को ज्ञापन
Purnia News: -मालोपाड़ा पंचायत में 1000 परिवार नल-जल से वंचित बैसा, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के मालोपाड़ा पंचायत में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से
Purnia News: बैसा, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के मालोपाड़ा पंचायत में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल-जल योजना का लाभ बड़ी संख्या में परिवारों तक नहीं पहुंचने को लेकर जदयू प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी हेम शंकर राही को एक ज्ञापन सौंपते हुए जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। जदयू अध्यक्ष ने बताया कि मालोपाड़ा पंचायत के जगदल गांव वार्ड संख्या 12 और 14 में करीब 700 परिवार ऐसे हैं जो आज तक पूरी तरह नल-जल योजना से वंचित हैं। वहीं इसी पंचायत के वार्ड संख्या एक गढ़महली गांव में भी लगभग 300 परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल सका है।
उन्होंने बताया गया है कि कस कारण एक बड़ी आबादी को आज भी शुद्ध पेयजल से वंचित हो रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। ऐसे में योजना का लाभ वंचित परिवारों तक पहुंचाया जाना जरूरी है। उन्होंने बीडीओ से मामले की जांच कराकर संबंधित वार्डों में योजना का कार्य पूरा कराने की मांग की है। वहीं इस संबंध में बीडीओ हेम शंकर राही ने बताया कि संबंधित विभाग से जांच कराकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें