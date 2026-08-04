Purnia News: गणपति पूजा महोत्सव की तैयारियां शुरू, मां संतोषी मंदिर पूजा कमेटी का पुनर्गठन

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र स्थित मां संतोषी मंदिर परिसर में रविवार को आगामी गणपति पूजा महोत्सव एवं मेले की तैयारियों को लेकर पूजा कमेटी की बैठक हुई। बैठक में स्थानीय लोगों और कमेटी सदस्यों ने आयोजन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सर्वसम्मति से पुरानी पूजा कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। बैठक में पिछले वर्षों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया तथा इस वर्ष पूजा महोत्सव और मेले को अधिक भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। नई कमेटी में पूर्व प्रखंड प्रमुख सदानंद झा को अध्यक्ष, जलालगढ़ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राज कुमार दास उर्फ राजू को उपाध्यक्ष, संजीत विश्वास को सचिव, पंकज यादव को महासचिव तथा प्रवीण साह एवं अमित चौधरी को कोषाध्यक्ष बनाया गया।

बैठक में मेले को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के झूले, ब्रेक डांस, बच्चों के मनोरंजन के साधन, खिलौनों और अन्य दुकानों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मेला परिसर की आकर्षक सजावट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने पर सहमति बनी। पूजा पंडाल को भी भव्य स्वरूप देने का निर्णय लिया गया। निगरानी समिति में संतोष पोद्दार उर्फ धानु, संजीव झा, शंभू साह, पवन यादव, प्रकाश चौधरी, गौरव यादव, राधेश्याम यादव, सर्वेश यादव उर्फ बिट्टू, मिथलेश यादव, सज्जन राय, सुजीत यादव, नीरज राय उर्फ मुन्ना, दीपक कुमार साह, कपन यादव, सिट्टू यादव, मस्तान चौहान, मनीष यादव, प्रिंस राज, संजय महतो, धीरज कुमार, पारो, देवा राम, चंदन राय, अजय मंडल, सन्नी राय, संजय चौधरी, कार्तिक शर्मा, बिरू शर्मा, वसंत वर्मा, संतोष फंटूश, प्रदीप यादव, बबलू विश्वास, भोला साह, सोनू यादव सहित कई अन्य सदस्यों को शामिल किया गया।