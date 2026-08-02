Purnia News: हड़ताल खत्म करवाने के लिए पहल करें जनप्रतिनिधि
Purnia News: पूर्णिया की पूर्व वार्ड पार्षद सरिता राय ने नगर निगम में सफाईकर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। शहर में जगह-जगह कचरा फैला है, जिससे राहगीरों को कठिनाई हो रही है। उन्होंने नेताओं से तत्काल कार्रवाई की अपील की और नगर आयुक्त की स्थायी नियुक्ति की मांग की।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नगर निगम की पूर्व वार्ड पार्षद सरिता राय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विगत कुछ दिनों से नगर निगम पूर्णिया में सफाईकर्मियों के द्वारा आहुत व्याप्त हड़ताल से शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। जगह-जगह कचरा का अंबार लगा हुआ है। शहर के मुख्य सड़कों पर स्थिति और भी दयनीय है। जिसके कारण राहगीरों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। पूर्णिया के सांसद, विधायक, महापौर,उप महापौर एवं पार्षद गण से आग्रह है कि वे तत्काल इस दिशा में पहल करें। साथ ही बिहार सरकार नगर निगम पूर्णिया में स्थाई तौर पर नगर आयुक्त को पदास्थापित भी करें जिससे नगर निगम के महीनों से अवरुद्ध कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।