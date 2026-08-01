Purnia News: सरकारी योजनाओं का अधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण
Purnia News: शुक्रवार को जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर बनमनखी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अतुल आनंद ने जानकीनगर नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने वुडको परियोजना के तहत विकास योजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। विस्तृत जांच प्रतिवेदन वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा।
Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को बनमनखी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अतुल आनंद ने जानकीनगर नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि वुडको परियोजना के तहत निर्मित विभिन्न विकास योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान जानकीनगर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 में कलवर्ट निर्माण तथा वार्ड संख्या 13 में मंच परिसर, चारदीवारी और सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार कर वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने तथा सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न अधिकारियों को नियमित रूप से स्थलीय जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान जानकीनगर नगर पंचायत के संबंधित पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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