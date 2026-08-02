Purnia News: उर्वरक दुकानों की जांच, अधिक कीमत व जबरन टैगिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किसानों को अनुदानित उर्वरक एवं गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध कराने और कृषि आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने क

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किसानों को अनुदानित उर्वरक एवं गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध कराने और कृषि आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार के नेतृत्व में गठित उच्चस्तरीय निरीक्षण दल ने शनिवार को पूर्णिया जिले में विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों, बीज वितरण व्यवस्था एवं हरदा-गुलाबबाग मखाना मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

सर्वेक्षण के परिणाम दल ने बनमनखी के हेमनगर, श्रीनगर के शिलमारी और केनगर के चंपानगर में उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पीओएस मशीन के लेनदेन और गोदाम में उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया। महावीर एंड सन्स, रिया फर्टिलाइजर, कुशवाहा बीज भंडार और अंकित फर्टिलाइजर का निरीक्षण किया गया। कुशवाहा बीज भंडार से बीज तथा अंकित फर्टिलाइजर से उर्वरक के नमूने जांच के लिए लिए गए।

नीम लेपित यूरिया की बिक्री निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 45 किलोग्राम नीम लेपित यूरिया की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित 266.50 रुपये प्रति बोरी की दर से ही होगी। परिवहन खर्च के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने उर्वरक के साथ नैनो यूरिया, जिंक अथवा अन्य उत्पादों की जबरन बिक्री (टैगिंग) पर भी सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने या टैगिंग की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निलंबित अथवा रद्द किया जाएगा। निरीक्षण दल ने बीज वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। बिहार राज्य बीज निगम के खरीफ 2026-27 बीज आवंटन में सामने आई विसंगतियों की जांच के निर्देश दिए गए। कम अंकुरण की शिकायतों को देखते हुए अब प्रत्येक बीज लॉट का जिला स्तर पर अनिवार्य अंकुरण परीक्षण कराया जाएगा। समय सीमा समाप्त हो चुके बीजों को तत्काल जब्त करने का निर्देश दिया गया है。

हरदा मखाना मंडी में होंगे सुधार निरीक्षण के दौरान हरदा-गुलाबबाग मखाना मंडी की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मंडी में प्रमाणित डिजिटल कांटों की व्यवस्था, नमी जांच केंद्र स्थापित करने तथा मखाना की ग्रेडिंग के अनुसार प्रतिदिन न्यूनतम एवं अधिकतम कीमत सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मखाना फोड़ने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा किट, स्वास्थ्य जांच, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

इथेनॉल प्लांट और कृषि महाविद्यालय का निरीक्षण उद्यान निदेशक ने नगर प्रखंड के परोरा स्थित इथेनॉल कारखाने का निरीक्षण कर उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता नियंत्रण की जानकारी ली। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पहुंचकर वैज्ञानिकों के साथ मखाना की उन्नत खेती और गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर चर्चा की। उन्होंने आधुनिक तकनीकों के विकास एवं किसानों तक उनके व्यापक प्रसार पर बल दिया।

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उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच में मिली अनियमितता

- एक दुकान संचालक पर एफआईआर की तैयारी

जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कृषि समन्वयक रोशन कुमार द्वारा सरसोनी पंचायत अंतर्गत कनिका बीज भंडार भटगामा एवं जय हिंद ट्रेडर्स, सरसोनी का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान में उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताएं पाई गईं। इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को भेजी गई। रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी ने संबंधित प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए संचालक से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अनियमितता को गंभीर मानते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी के आदेश पर कृषि समन्वयक द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध जलालगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया गया है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकली या अनियमित तरीके से उर्वरक की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।