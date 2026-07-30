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Purnia News: उद्यान पदाधिकारी ने योजनाओ का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया पूर्व में जिला उद्यान पदाधिकारी राहुल कुमार ने विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य उच्च गुणवत्ता में समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं ताकि आम लोग और बच्चे योजनाओं का लाभ उठा सकें।

Purnia News: उद्यान पदाधिकारी ने योजनाओ का किया निरीक्षण

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। बुधवार को जिला उद्यान पदाधिकारी राहुल कुमार ने पूर्णिया पूर्व प्रखंड में जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और उपयोगिता का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में ग्राम पंचायत बीरपुर के वार्ड संख्या-06 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत रजीगंज के वार्ड संख्या-15 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे मरम्मत कार्य की भी भौतिक समीक्षा की गई। वहीं रजीगंज पंचायत अंतर्गत बहियार से छठ घाट दरगाहा होते हुए घिसरीया धार तक जल निकासी एवं डी-सिल्टिंग कार्य का भी अवलोकन किया गया।

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निरीक्षण के दौरान जिला उद्यान पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि सभी मरम्मत एवं सफाई कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, ताकि आम लोगों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। इस मौके पर स्थानीय जिला पार्षद राजीव सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव दिए तथा गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

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