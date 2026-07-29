Purnia News: योजना की जांच के लिए निकली टीम

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के दिशा-निर्देश के आलोक में बुधवार को प्रखंडवार जांच टीम के वरीय पदाधिकारी तथा प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा संबंधित प्रखंड अंतर्गत पंचायतों में जिला परिषद पूर्णिया द्वारा संचालित योजना 15 वीं वित्त आयोग मद पंचम एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद अंतर्गत चालू योजनाओं की भौतिक निरीक्षण किया। इसी कड़ी में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा केनगर प्रखंड के गोआसी पंचायत चकला में आंगनबाड़ी केंद्र के मरम्मती कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया। वरीय उप समाहर्ता रवि शंकर झा ने धमदाहा के पंचायत कुकरौन पश्चिम में मदरसा के निकट सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य एवं वार्ड नंबर 09 एवं 04 में आंगनबाड़ी केंद्र के मरम्मती कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया।

जिला सहकारिता पदाधिकारी अजीत कुमार द्वारा प्रखंड बनमनखी के पंचायत बोरहारी नौलखी वार्ड नंबर 04 एवं 06 में आंगनबाड़ी केन्द्र के मरम्मती कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अजीत कुमार ने कसबा के पंचायत भमरा लागन में वार्ड नं0-09 में सार्वजनिक शौचालय निर्माण एवं कुल्लाखास पंचायत में पोखर के जीर्णोद्धार कार्यों का और प्रखंड जलालगढ़ के पंचायत निजगेहुंआ अंतर्गत गेहुंआ कब्रिस्तान के चाहरदीवारी निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने प्रखंड पूर्णिया पूर्व के पंचायत सिकंदर पुर के वार्ड नंबर 13 में सड़क निर्माण कार्यों तथा मध्य विद्यालय सिकंदरपुर भैरवा में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया। जिला उद्यान पदाधिकारी राहुल कुमार ने प्रखंड पूर्णिया पूर्व के पंचायत बरियारपुर के वार्ड नंबर 06 कोठी टोला आंगनबाड़ी केंद्र के मरम्मती कार्यों और पंचायत रानीगंज अंतर्गत बहियार से छठ घाट दरगाहा होते हुए घिसरीया धार तक जल निकासी एवं तल की सफाई कार्य तथा रानीगंज पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में कनैला में आंगनबाड़ी केंद्र के मरम्मती कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया। वरीय कोषागार पदाधिकारी देवेन्द्र कुमार ने प्रखंड अमौर के पंचायत पोठीया गंगैली, तरौना में कब्रिस्तान चहारदीवारी निर्माण कार्य एवं पंचायत हरिणतोड़ के मालाहाट में कर्बला के निकट शौचालय निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया।