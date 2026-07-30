Purnia News: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संचालक एवं वार्डन से मांगा स्पष्टीकरण

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टाइप 4 में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर संचालक एवं वार्डन से स्पष्टीकरण पूछा गया है। अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा स्थित इस विद्यालय का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम ने प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारीआशुतोष मिश्रा के साथ किया। इस संबंध में बीईओ आशुतोष मिश्रा ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप 4 में नामांकित 100 छात्रों की जगह 91 छात्रा का उपस्थित पंजी में दर्ज मिला हालांकि छात्र के विद्यालय में होने के कारण स्थिति का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका है। संयुक्त रूप से की गई जांच के दौरान साफ-सफाई की खराब स्थिति, आकस्मिक पंजी का संधारण नहीं होने एवं अभिलेख संधारण में विसंगतियों पाई गई है जिसको लेकर कस्तूरबा हिंदी आवासीय विद्यालय टाइप के संचालक मानस कुमार एवं वार्डन संगीता कुमारी से स्पष्टीकरण की मांगी गई हैं।