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Purnia News: सात दिनों तक चलेगा भारतीय भाषा समर कैंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -हिन्दुस्तान ओलंपियाड हित की खबर : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्थानीय एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पूर्णिया के प्रांगण में विद्यालय के प्राचार्य अश

Purnia News: सात दिनों तक चलेगा भारतीय भाषा समर कैंप

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्थानीय एसआर डीएवी पब्लिक स्कूल पूर्णिया के प्रांगण में विद्यालय के प्राचार्य अश्विनी कुमार सिंह के द्वारा सीबीएसई द्वारा आयोजित 'भारतीय भाषा समर कैंप' के चौथे दिन नो फायर कुकिंग (बिना आग के खाना बनाना) कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं ने विभिन्न राज्यों की पारंपरिक एवं आसान डिश बनाए। पश्चिम बंगाल का झालमुरी, बिहार का सत्तू का शरबत, पानी पुरी आदि बनाकर खूब वाहवाही बटोरी। यह कैंप सात दिनों तक चलेगा। इस समर कैंप का उद्देश्य छात्रों को मजेदार गतिविधियों के द्वारा यथा अभिनय, अभिवादन, कहानी, पारंपरिक खेल इत्यादि के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं का ज्ञान देना है।

सात दिनों तक चलने वाले इस कैम्प में बच्चों को अलग-अलग भाषाओं के अभिवादन और बुनियादी गिनती सिखायी जाएगी। वास्तविक जीवन की बातचीत सीखने के लिए एक अभिनय कराया जाएगा जिसमें बच्चे क्रेता और विक्रेता के रुप में नजर आएँगे। बच्चे विभिन्न भाषाओं में प्रसिद्ध कहानियाँ सुनाएँगे। भारतीय राज्यों के विभिन्न पहनावे और संस्कृति के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। पूरा कार्यक्रम विद्यालय के सीसीए प्रभारी अंजनी कुमार सिंह के मार्गदर्शन में हो रहा है। सात दिवसीय कार्यक्रम को मूर्त रुप देने में मुख्य रूप से अवधेश कुमार तिवारी, अभिषेक कुमार सिन्हा, ज्योति कुमारी तथा प्रतीक्षा वर्मा की भूमिका उल्लेखनीय है। कैम्प का समापन सातवें दिन पारंपरिक भारतीय खेल तथा बच्चों को प्रमाण पत्र देकर किया जाएगा।

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