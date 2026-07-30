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Purnia News: धीमेश्वर धाम मंदिर में राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: बनमनखी के धीमेश्वर धाम मंदिर में आज राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन होगा। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि महोत्सव 30 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में व्यवस्थाएँ की हैं, जिसमें अलग-अलग बैरिकेडिंग और जलार्पण के लिए अर्घा का इंतजाम शामिल है।

Purnia News: धीमेश्वर धाम मंदिर में राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन आज

Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी के प्रसिद्ध धीमेश्वर धाम मंदिर में आज राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन होगा। जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि श्रावणी महोत्सव के उद्घाटन एवं आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसडीएम ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में बनमनखी के काझी हृदय नगर पंचायत स्थित धीमेश्वर धाम मंदिर में 30 जुलाई से 8 अगस्त तक श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य अतिथि द्वारा विद्यिवत उद्घाटन होगा। इधर श्रावणी मेला के दौरान भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान को लेकर मंदिर परिसर में प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

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मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए मंदिर परिसर में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग की गई है। सावन की सोमवारी के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्दे नजर मंदिर के बाहर जलार्पण के लिए अर्घा लगाया गया है।

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