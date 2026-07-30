Purnia News: धीमेश्वर धाम मंदिर में राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन आज

Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी के प्रसिद्ध धीमेश्वर धाम मंदिर में आज राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन होगा। जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि श्रावणी महोत्सव के उद्घाटन एवं आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसडीएम ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में बनमनखी के काझी हृदय नगर पंचायत स्थित धीमेश्वर धाम मंदिर में 30 जुलाई से 8 अगस्त तक श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य अतिथि द्वारा विद्यिवत उद्घाटन होगा। इधर श्रावणी मेला के दौरान भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने के अनुमान को लेकर मंदिर परिसर में प्रशासनिक स्तर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।