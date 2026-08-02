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Purnia News: बाबा वरुणेश्वर धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ, बोल बम के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: बड़हरा कोठी, एक संवाददाता। जिले के प्रसिद्ध बाबा वरुणेश्वर धाम में रविवार को श्रावणी मेले का श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ।

Purnia News: बाबा वरुणेश्वर धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ, बोल बम के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर

Purnia News: बड़हरा कोठी, एक संवाददाता। जिले के प्रसिद्ध बाबा वरुणेश्वर धाम में रविवार को श्रावणी मेले का श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ। रूपौली विधायक कलाधर प्रसाद मंडल एवं धमदाहा के एसडीएम अनुपम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही पूरा मंदिर परिसर बोल बम, हर-हर महादेव और जय बाबा वरुणेश्वर के जयघोष से गूंज उठा। उद्घाटन समारोह में बीकोठी जदयू प्रखंड अध्यक्ष माधव कुमार, समाजसेवी बिशो सिंह, पंचायत की मुखिया पुष्पा देवी, जदयू नेता प्रदीप मंडल, मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य सहित बड़ी संख्या में शिवभक्त और स्थानीय श्रद्धालु मौजूद रहे।

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उद्घाटन के बाद विधायक एवं एसडीएम ने बाबा वरुणेश्वर मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर जलाभिषेक किया तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए विधायक कलाधर प्रसाद मंडल ने कहा कि बाबा वरुणेश्वर धाम सीमांचल क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां श्रावण मास में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं तथा इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। धमदाहा के एसडीएम अनुपम ने कहा कि श्रावणी मेले को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मेले में सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पूजा-अर्चना करने की अपील की। श्रावणी मेले के शुभारंभ के साथ ही बाबा वरुणेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। सावन की पहली सोमवारी को बड़ी संख्या में कांवरियों और शिवभक्तों के जलाभिषेक के लिए पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की है।

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