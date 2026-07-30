Purnia News: श्रावणी महोत्सव में भक्ति संगीत की बही बयार
Purnia News: बनमनखी के धीमेश्वर धाम मंदिर में राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। इसमें शिव भजन, भक्ति गीत और कीर्तन प्रस्तुत किए गए, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर झूमते रहे। महोत्सव में कांवरियों और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या आ गई और पूरे एक माह तक विभिन्न धार्मिक गतिविधियाँ आयोजित होंगी।
Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध बनमनखी के ऐतिहासिक धीमेश्वर धाम मंदिर परिसर में गुरुवार को राजकीय श्रावणी महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या भक्तिमय माहौल में संपन्न हुई। बाहर से आए कलाकारों ने शिव भजन, भक्ति गीत और कीर्तन की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर हजारों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव की वंदना से हुई। इसके बाद कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए। मधुर गायन और आकर्षक प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु देर शाम तक मंत्रमुग्ध होकर झूमते रहे। पूरे मंदिर परिसर में बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया।
श्रावणी महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे कांवरियों और श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत का आनंद लिया। आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रहीं। गौरतलब है कि धीमेश्वर धाम में प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के दौरान राजकीय श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूरे एक माह तक यहां धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। महोत्सव में लाखों श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लेते हैं।
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